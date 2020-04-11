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الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرتين تركيتين من دون طيار

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية قامت بإسقاط طائرتين تركيتين من دون طيار قرب مدينة ترهونة والعزيزية غربي البلاد.
بنغازي – سبوتنيك. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه إن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية ترصد طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة وتقوم بإسقاطها”.
وأضاف البيان أن “كذلك منصات الدفاع الجوي في محاور العاصمة طرابلس تسقط طائرة تركية مسيرة حاولت قصف تمركزات الجيش الوطني في منطقة ورشفانة في العزيزية”.
وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا لقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة، وتعد الطائرات المسيرة، ضمن أهم الأسلحة التي تستخدمها قوات الوفاق في معاركها مع قوات الجيش الوطني.

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