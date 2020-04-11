مصادر تكشف عن تحرّكات مريبة وسط أنصار المخلوع لتنفيذ احتجاجات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة المواكب الصادرة اليوم”السبت” عن تحرّكاتٍ مريبة يقوم بها أنصار النظام البائد، للترتيب لتنفيذ احتجاجاتٍ في السابع عشر من أبريل الجاري.

وقالت الصحيفة وفق مصادرها إنّ مجموعة أنصار الرئيس المخلوع يعتزمون ممارسة الضغط على الحكومة لحملها على التنحي قبل انتهاء الفترة الانتقالية، بذريعة تصاعد الأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أنّ هناك اجتماعات سريّة لقيادات النظام البائد داخل مقرّ اتحاد طلاب ولاية الخرطوم.

وأوضحت الصحيفة أنّ لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد كانت قد قرّرت حلّ الاتحاد وحجز المقرّ للصالح العام وانتزعت اللافتات.