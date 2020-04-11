شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت صحيفة المواكب الصادرة اليوم”السبت” عن تحرّكاتٍ مريبة يقوم بها أنصار النظام البائد، للترتيب لتنفيذ احتجاجاتٍ في السابع عشر من أبريل الجاري.
وقالت الصحيفة وفق مصادرها إنّ مجموعة أنصار الرئيس المخلوع يعتزمون ممارسة الضغط على الحكومة لحملها على التنحي قبل انتهاء الفترة الانتقالية، بذريعة تصاعد الأزمة الاقتصادية.
وأشارت إلى أنّ هناك اجتماعات سريّة لقيادات النظام البائد داخل مقرّ اتحاد طلاب ولاية الخرطوم.
وأوضحت الصحيفة أنّ لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد كانت قد قرّرت حلّ الاتحاد وحجز المقرّ للصالح العام وانتزعت اللافتات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف عن تحرّكات مريبة وسط أنصار المخلوع لتنفيذ احتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.