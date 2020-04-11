عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 11 أبريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: السوداني تسجيل حالتي إصابة جديدتين بكورونا و”الصحة” تتابع”66″ حالة اشتباه بمنازلهم مصادرة”153″ قطعة أرض من كرتي والمتعافي وهاشم الحسين ضبط طلاب ينفذّون مخططًا أجنبيًا لترويج المخدرات رئيس الأركان: تفاهم كامل ومستدامٍ مع إثيوبيا لتأمين الحدود الصيحة تفاصيل جديدة عن ليلة القبض على المخلوع مناوي لـ”الصيحة”: القضايا الجوهرية ما زالت عالقة “قوى الحرية” تطالب الحكومة بتغيير العملة مباحثات عسكرية بين السودان وإثيوبيا بالخرطوم حمدوك: الاعتداء على الكوادر الطبية”مشين” إغلاق مخبز ينتج”52″ ألف رغيفة يوميًا إثر اشتباكات بسبب”كورونا” المواكب مصادرة”150″ قطعة استولى عليها”كرتي والمتعافي والحسين” إلغاء تسجيل”الدعوة الإسلامية” وأيلولة أصولها لـ”المالية” “المهنيون” يطالب بعزل رموز النظام البائد من الجيش والشرطة والأمن السلطات تغلق سوق”ليبيا” وسوق”أبو زيد” فتح المعابر مع مصر أمام حركة الشاحنات تحرّكات مريبة وسط أنصار المخلوع لتنفيذ احتجاجات في”17″ ابريل استقالات جماعية بمستشفى الضعين وتصاعد الخلافات بين الوالي وأطباء Advertisements التيّار “الكورونا” تجبر الملايين على إحياء ذكرى سقوط المخلوع من المنازل البرهان يطالب أبي أحمد بسحب القوات الإثيوبية من أراضٍ سودانية تجمّع المهنيين: السماح بمسيرات”الفلول” تساهل غير مبرّر مصادر لـ”التيّار”: قوات إثيوبية توّغلت في أراضٍ سودانية وشرعت في تقديم خدمات تحالف الحرية والتغيير يسلّم الحكومة طلبًا مستعجلاً لتغيير العملة الانتباهة المالية: ميزانية جديدة الأسبوع المقبل استرداد”99″ قطعة أرض من علي كرتي الحرية والتغيير تسلّم الحكومة طلبًا مستعجلاً لتغيير العملة اتفاق عسكري لضبط الحدود مع إثيوبيا مسؤول بالمالية: لن نرفع الدعم وسوف نوجهه لمستحقيه عادل خلف الله:”60% ممن يملكون الكتلة النقدية يوجهونها لتخريب الاقتصاد والمضاربات حمدوك وسلفاكير يبحثان جهود تحقيق السلام المجهر السياسي “البرهان” و”حميدتي” يلتقيان الوفد العسكري الإثيوبي بالخرطوم قوى الحرية والتغيير تطالب بقرارٍ عاجل لاستبدال العملة لكثرة تزويرها إيقاف مصنع”سوداني ـ صيني” يصنّع مادة ممنوعة الأهلي شندي يعاني في موسم الأزمات

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 11 أبريل 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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