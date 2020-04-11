أبرز عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم السبت 11 أبريل 2020م

الجريدة :

قوي الحرية تطالب الحكومة بتغيير العملة

مدير الأصول بمالية الخرطوم يكشف عن تجاوزات ٤٠ شركة تساهم فيها الحكومة

إيقاف مصنع صيني ينتج مادة الثيوريا بدون صديق من وزارة المالية

تجمع شباب ابو جبيهة يتهم شركة الاعتماد للتعدين بدفع أموال لرموز النظام البائد

إغلاق سوق ليبيا ليومي الجمعة والسبت

مهران يشن هجوما على التعايشي

الصيحة :

١١ أبريل سقوط الطاغية

تفاصيل جديدة عن ليلة القبض على المخلوع

مناوي ل الصيحة : القضايا الجوهرية مازالت عالقة

قوي الحرية والتغيير تطالب بتغيير العملة

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أخبار اليوم :

إلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية وإسترداد أراضي كرتي والمتعافي وهاشم الحسين.

إتفاق عسكري سوداني أثيوبي لضبط الحدود بين البلدين.

إغلاق سوقي ليبيا وابوزيد للتعقيم ومكافحة جائحة الكورونا.

رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية مرهون بتفكيك النفوذ الاقتصادي للإسلام السياسي.

التيار :

الكورونا تجبر الملايين على أحياء ذكرى سقوط المخلوع من المنازل

البرهان يطالب أبي أحمد بسحب القوات الإثيوبية من أراض سودانية

تجمع المهنيين : السماح بمسيرات الفلول تساهل غير مبرر

بأمر السلطات إغلاق سوق ليبيا الجمعة والسبت

الانتباهة :

المالية : ميزانية جديدة الأسبوع المقبل

استرداد ٩٩ قطعة أرض من علي كرتي

الحرية والتغيير تسلم الحكومة طلبا مستعجلا لتغيير العملة

اتفاق عسكري لضبط الحدود مع إثيوبيا

المالية : الطاقة ماعليها لوم ومشكلة الوقود ليست في توفير الأموال

عادل خلف الله ٦٠٪ ممن يملكون الكتلة النقدية يوجهونها لتخريب الاقتصاد والمضاربات

الصحة : لم نسجل اي حالات جديدة أو فيات بكورنا

حمدوك وسلفاكير يبحثان جهود تحقيق السلام

السوداني :

تسجيل حالتي إصابة جديدتين بكورنا والصحة تتابع ٦٦ حالة اشتباه بمنازلهم

مصادرة ١٥٣ قطعة أرض من كرتي والمتعافي وهاشم الحسين

ضبط طلاب ينفذون مخططا أجنبيا لترويج المخدرات

التمكين تحل منظمة الدعوة الإسلامية وتصادر اراضي كرتي والمتعافي وهاشم الحسين

تجمع المهنيين :بقاء مدير الشرطة بمنصبه أمر معيب

رئيس الأركان : تفاهم ومستدام مع إثيوبيا لتأمين الحدود

الخرطوم(أخبار الخليج 365)