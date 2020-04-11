السودان يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

السبت 11 أبريل 2020 أعلن وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة السودانية أن الإصابتين الجديدتين يرفعان إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17 حالة. وقال الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، إن اللجنة تدرس بجدية خيارات الإغلاق الكامل فى الفترة القادمة، وكيفية التعامل مع تبعاته سواء فى العاصمة أو فى بقية ولايات السودان.

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