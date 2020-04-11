مناع: لن يكون هناك إنقلاب عسكري في البلاد

التاريخ: 11-أبريل-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة Advertisements قال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، بحسب السودانى إنه لن يكون هناك إنقلاب عسكري في البلاد، بقوة و سلمية الشعب، معتبراً الاعمال التي يقوم بها الزواحف فرفرة مذبوح و قال مناع، إن عودة الإسلاميين للسلطة عشم إبليس في الجنة، و أضاف،الثورة مستمرة بسلميتها. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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