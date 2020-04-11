تسجيل حالتين جديدتين بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم “الجمعة”، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى (17) حالة.
وذكرت التقارير الوبائية، أن الحالة رقم (16) لرجل سوداني في الخمسينينات من العمر، قادم من تايلاند عبر دولة الإمارات بتاريخ (21) مارس.
وقالت التقارير، إن الحالة رقم (17) لسوداني في الستينيات من العمر، ليس له تاريخ سفر خارج البلاد، ولم تثبت إجراءات التقصي حتى الآن مخالطته لشخص مصاب أو مشتبه، ونوهت إلى أن المريضين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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