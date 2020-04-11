مقتل وإصابة (6) في نزاع قبلي

التاريخ: 10-أبريل-2020
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وقع نزاع قبلي بمحلية سودري ولاية شمال كردفان اليوم الجمعة، بحسب السودانى بين أطراف من قبيلتي “بني جرار” و” كاجا وكتول”، و أسفر عن مقتل (3) و إصابة (3) من الطرفين ووجه مجلس الأمن والدفاع بإرسال قوات لحفظ الأمن بمحلية سودري ولاية شمال كردفان.
وبحسب بيان لمجلس الأمن والدفاع،تحركت قوة من الدعم السريع لتعزيز القوات الأمنية بالولاية، كما تحركت قوات مشتركة من لجنة أمن الولاية وإستطاعت الفصل بين الطرفين وإسعاف الجرحى.
وأكد البيان القبض على(14) من المتهمين، وفتحت بلاغات جنائية في مواجهتهم، كما ضبطت القوات (2) بندقية كلاشنكوف، مشيراً الى استقرار الأوضاع الامنية حالياً، مع إستمرار التحريات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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