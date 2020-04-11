قرار صادم للمريخ من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي

التاريخ: 10-أبريل-2020
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وضعت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي بحسب اليوم التالى نادى المريخ في مأزق صعب بعد أن تلقى النادي ما يفيد بسداد مبلغ يتجاوز (36) ألف دولار للاعب التوغولي دونو كوكو، الذي وقع للمريخ الموسم الماضي ولم يكمل 3 أشهر وغادر بأمر من المدرب يامن الزلفاني الذي طالب بإنهاء التعاقد معه لعدم حاجته لخدماته.
وبات المريخ مطالباً بسداد المبلغ في فترة لا تتجاوز (45) يوماً ليكون عرضة بعد ذلك لعقوبات قاسية حال لم يسدد المبلغ للاعب.
وشارك التوغولي في مباراتين فقط لم يكمل احداهما.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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