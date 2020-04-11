حل و إلغاء منظمة الدعوة الإسلامية والحجز على كل اصولها

أصدرت لجنة إزالة التمكين ، قراراً بحل وإلغاء منظمة الدعوة الإسلامية، وأوصت اللجنة بالغاء قانون الدعوة الإسلامية لسنة 1989 ، فضلاً عن حجز وإسترداد كل أصولها و دورها ومقراتها .
و قال عضو اللجنة وجدي صالح، بحسب السودانى إن اللجنة قررت إلغاء سجل كل الشركات وأسماء الأعمال المملوكة للمنظمة ، على أن تؤول كل الأملاك لوزارة المالية، و عزا القرار الى أن الترتيب لانقلاب الإنقاذ تم بمباني المنظمة ، كما أن بيان الإنقلاب سُجل داخل مقرها
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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