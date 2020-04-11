السودان و أثيويبا يتفقان على التنسيق بين جيشي البلدين لضبط الحدود

اتفق السودان و اثيوبيا على التنسيق الكامل بين جيشي البلدين لضبط الحدود بينهما وحمايتها من الجرائم العابرة ذات الصلة بالتهريب والمخدرات بما يصب في مصلحة شعبي البلدين، و تعزيز العلاقات الثنائية واحكام التنسيق في الملفات الأمنية والعسكرية ذات الصلة بالحدود .

وقال رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين في تصريحات صحفية اليوم الجمعة بحسب السودانى، إن الجانبين تناولا خلال المباحثات ضبط الحدود ومحاربة الجرائم العابرة لها مشيراً الى توصل الطرفان الى تفاهم كامل ومستديم لتأمين الحدود المشتركة .

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من جانبه أكد رئيس الاركان الاثيوبي الفريق اول ركن ادم محمد، على أزلية العلاقات بين السودان واثيوبيا معرباً عن سعي بلاده لاستدامة علاقات جيدة مع السودان .

وأضاف أن زيارته للبلاد بحثت تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية وناقشت سبل تنسيق الجهود المشتركة لحل كافة المشاكل والمعوقات التي تطرأ في الحدود، مؤكداً أن الطرفين توصلا في المباحثات الى توافق شامل في مجمل القضايا لتوطيد العلاقات الثنائية.

واوضح رئيس الاركان الاثيوبي أن الطرفين توصلا ايضا الى نتائج ايجابية فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بملف الحدود منوها الى تطرق الطرفان الى جائحة كرونا وكيفية التنسيق المشترك لمكافحتها وحماية الحدود .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )