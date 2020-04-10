السودان: حل منظمة الدعوة الإسلامية ومصادرة عقارات لرموز النظام المعزول

الجمعة 10 أبريل 2020

كتب محمد أمين

اصدرت لجنة تفكيك النظام المعزول، قرار بحل والغاء تسجيل منظمة الدعوة الاسلامية، واسترداد أكثر من 100 عقار واراض لثلاثة من رموز النظام المعزول.



وقال عضو اللجنة، طه عثمان، في مؤتمر صحافي، إن اللجنة وضعت يدها على 99 من العقارات والاراضي المسجلة باسم، علي كرتي، وزير الخارجية الأسبق في النظام المعزول. وأشار إلى أن هذه العقارات والاراض خصصت لهم من قبل الحكومة.

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واضاف كما صادرت اللجنة (33) عقارا مسجلة باسم والي ولاية الخرطوم الاسبق، هاشم عثمان الحسين، وعقارين باسم عبد الحليم المتعافي، وزير الزراعة الاسبق.

ومن جانبه قال عضو لجنة التفكيك، وجدي صالح، ان اللجنة اصدرت قرارا بحل والغاء تسجيل منظمة الدعوة الاسلامية التابعة للنظام المعزول.

ويشمل حجز أموال واصول وممتلكات المنظمة وجميع شركاتها واستثماراتها وفروعها مقراتها بالداخل والخارج.

من جهة ثانية، وضعت اللجنة يدها على 300 ألف عقار واراض مملوكة لرموز النظام المعزول.