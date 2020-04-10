رئيس مجلس السيادة يلتقي الوفد العسكري الإثيوبي

الجمعة 10 أبريل 2020

كتب محمد أمين

التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، وفداً عسكرياً إثيوبياً برئاسة رئيس هيئة القوات المشتركة الإثيوبية الفريق أول آدم محمد محمود بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول محمد عثمان الحسين.



وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين بالتركيز على تعزيز التعاون في الجوانب الأمنية والعسكرية، وتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة العابرة للحدود.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين فى تصريحات صحفية أن اللقاءات المشتركة لهيئتي الأركان السودانية والاثيوبية ناقشت القضايا المتعلقة بالأمن الوطني بين البلدين خاصة عملية ضبط وتأمين الحدود والعمل المشترك لمحاربة جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر وتجارة الأسلحة والذخائر وتجارة المخدرات.

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وأضاف أن الجانبين توصلا في ختام لقاءاتهما إلى تفاهم كامل ومستدام على التعاون والعمل المشترك لتأمين الحدود بين البلدين.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان الإثيوبية الفريق أول آدم محمد محمود ، على متانة العلاقات بين السودان واثيوبية التي وصفها "بالقديمة والضاربة في أعماق التاريخ".

واضاف أنه بحث خلال لقاءاته مع نظرائه في السودان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن اللقاءات تطرقت إلى تقييم الاتفاقيات العسكرية السابقة وتعزيز العلاقات بين القوات المسلحة السودانية والإثيوبية.

وأشار الى أن الطرفين توصلا إلى اتفاقات شاملة حول تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون كما اتفقا أيضا على كيفية مكافحة فيروس كورونا عبر ضبط الحدود والسيطرة على العناصر التي تقوم بالتهريب والممارسات الأخرى على الحدود المشتركة.