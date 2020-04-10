عاجل.. السودان وإثيوبيا يجريان مباحثات عسكرية وأمنية في ملف الحدود 

الجمعة 10 أبريل 2020

كتب محمد أمين

عقد السودان واثيوبيا اليوم الجمعة، مباحثات أمنية وعسكرية حول العديد من القضايا في مقدمتها المشاكل الحدودية بين البلدين.



وقال رئيس هيئة الأركان السوداني، الفريق أول ركن، انخرطنا في مباحثات ثنائية مع الوفد الاثيوبي العسكري، برئاسة رئيس الاركان، ادم محمد، تناولت تطورات الاوضاع على الحدود بين البلدين.

وأشار في تصريحات صحفية مشتركة، إلى أن المباحثات خرجت باتفاق على التعاون والتنسيق في مكافحة الجرائم العابرة للحدود بين البلدين، إلى جانب مكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

ووصل البلاد صباح اليوم وفد اثيوبي عسكري برئاسة رئيس الأركان الأثيوبي الفريق أول أدم محمد محمود في زيارة تستغرق يوما واحدا.

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وأكد الحسين أن الجانبان اتفقا على مواصلة التعاون والعمل سويا على تامين الحدود بين البلدين.

من جهته، قال رئيس الأركان الإثيوبي، إن المباحثات تناولت الاشكالات القائمة إلى جانب تقوية العلاقات بين السودان وإثيوبيا.

وأضاف: اجرينا تقييما للاتفاقيات العسكرية السابقة الموقعة بين البلدين، بجانب توسيع التعاون العسكري وتعزيز العلاقات بين القوات المسلحة الاثيوبية والسودانية.

وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، التقى في وقت سابق من اليوم الوفد العسكرى الاثيوبى، وحضر اللقاء رئيس هيئة الاركان السوداني، محمد عثمان الحسين.

وبحث اللقاء مسألة الحدود بين البلدين والعلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على الروابط التاريخية بين السودان واثيوبيا.

وكان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أكد خلال زيارته المناطق الحدوية مع اثيوبيا أمس أن القوات المسلحة لن تسمح بالتعدي على أرض السودان.