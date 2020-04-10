كارثة تحدث في دبي بسبب كورونا .. “وكالة” تكشف ما يحدث بعد تفشي الفيروس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع تواصل ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الإمارات نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في إمارة دبي تأكيده أن السلطات تتجه لإنشاء مستشفيين ميدانيين في دبي الأيام القادمة لتكون جاهزة لأي موقف.

وبحسب حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي فإن المستشفيات يمكن أن توفر ما بين 4000 إلى 5000 سرير.

ووفق “القطامي” فإنّ السلطات تستعد للتعامل مع 10000 حالة.

وسجلت الإمارات حتى مساء الخميس، 2990حالة إصابة بفيروس كورونا وفاة 14.

وبحسب “رويترز” فإنّ دبي هي الإمارة الوحيدة في الإمارات التي وسعت حظر التجول الليلي إلى 24 ساعة، وأغلقت منطقتي (الراس ونايف) التي فيها عدد كبير من العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة.

وقال دبلوماسيان لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما انه كان هناك تفشي في منطقتي الراس ونايف بدبي وتقدر الاصابات بالمئات.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على رسائل البريد الإلكتروني لرويترز حول مدى تفشي المرض في الإمارة.

وقال الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي في مؤتمر صحفي ان السلطات قامت بتطهير المنطقتين وأجرت فحوصاتٍ هناك.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته دقيقتان، يوثّق حالة من “الخواء” التام، تعيشها مدينة دبي في ظل حالة حظر التجول للوقاية من خطر انتشر فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويوثق مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع خلوّ المدينة بشكل كامل من المارة والسيارات أو المحال التجارية، في مشهد بدا و كأن الحياة انتهت بشكل كامل داخل المدينة التي تعتبر العاصمة الاقتصادية والسياحية لدولة الإمارات.

وأكّدت صحيفة “منت” الهندية أنّ 70% من حالات الاصابة بفيروس كورونا في ولاية كيرلا الهندية البالغة ٢١٥ حالة لها علاقة بانتشار الفيروس بسوق نايف في دبي .

وكانت صور ومقاطع مصورة من المناطق الموبوءة بكورونا في الإمارات أوضحت فقدان الحكومة السيطرة بشكل كامل أمام الفيروس .

ونشرت وكالة “رويترز” للأنباء، وثيقة رسمية، أظهرت أن دائرة المالية بدبي أبلغت جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20 بالمئة ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، استجابة لتفشي فيروس كورونا.

وأبلغت الدائرة جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.