“أنصار الله” تهدد حكومة هادي بإغلاق المنافذ “بطريقتها”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة “أنصار الله” في صنعاء، حسين العزي، اليوم الجمعة، حكومة هادي، ملمحا إلى قصف المنافذ حال عدم إغلاقها احترازا من فيروس كورونا.

القاهرة – سبوتنيك. وقال العزي، وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية في “أنصار الله”، في تغريدة على “تويتر”: “‏على وقع ظهور أول حالة كورونا في حضرموت، أناشد الجميع التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية الموصى بها”.

وأضاف مخاطبا من أسماهم (المرتزقة)، في إشارة إلى الحكومة اليمنية: “هل حان الوقت لتغلقوا المنافذ المحتلة؟ أم أن علينا إغلاقها بطريقتنا؟”.

واقترح القيادي في “أنصار الله”، “وضع مانسبته 5 % من قوات الاحتياط الضاربة تحت الجاهزية جنبا إلى جنب كوادرنا الصحية والأمنية”.