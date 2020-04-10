وزارة الصحة: لا حالات ولا وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد

التاريخ: 10-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الإتحادية اليوم ،عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبقى مجمل عدد الحالات ١٥ حالة مؤكدة متضمنة حالتي وفاة سبق الإعلان عنهما. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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