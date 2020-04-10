شاهد بالصورة طفل : منحوني مال من أجل رفع صورة في تظاهرة

كشف أحد الأطفال، عن استغلاله من قبل الحراك الشعبي الموحد “حشد” في مظاهرات بمنطقة السوق العربي أمس “الخميس”.

وذكر الطفل “عثمان أحمد عثمان” في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في موقع “فيسبوك”، أنه يعمل في مهنة غسيل السيارت بمنطقة السوق العربي، منوهاً إلى أن اشخاصاً طلبوا منه أخذ صورة “بوستر” مطبوع عليه صورة رئيس الوزاء عبدالله حمدوك، مقابل (150) جنيه.

وبحسب صحيفة مصادر، قال: “الناس ديل وجدوني في الشارع، وقالوا لي تعال نصورك، وأدوني 150 جنيه، وأنا ما بعرف إقرأ أو أكتب، وتاني ما قالوا لي حاجة، أدوني القروش، وقالوا لي حنرفع صورتك”.

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وظهر الشاب عثمان؛ الذي يعمل في مهمنة غسيل السيارات في منطقة السوق العربي، في المظاهرات التي نظمها “حشد” يحمل صورة كتب عليها يسقط السكران، في إشارة إلى رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك.

وأعلن الحراك الشعبي الموحد “حشد”، في بيان مساء “الخميس”، عن تبنيه للمظاهرات التي انطلقت في منطقة السوق العربي، مؤكداً استمرار المظاهرات ضد الحكومة الانتقالية حتى اسقطاطها.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)