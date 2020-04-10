ضبط شحنة مخدرات وكريمات بالكومة بشمال دارفور

تمكنت شرطة محلية الكومة بولاية شمال دارفور من ضبط شاحنة (zs)عابرة للمحلية في طريقها الي الخرطوم وهي تحمل كميات كبيرة من الكريمات و السموم والمخدرات الممنوعة ( كريمات وحبوب ).

وقال العميد شرطة عبد الإله على أحمد مدير دائرة الجنايات ممثل مدير شرطة الولاية إن عملية الضبط تمت بمنطقة ام الحسين بالطريق القومي التى تبعد عن الكومة حوالي (15) كلم وذلك بعد مطاردة إستمرت لعدد من الكيلو مترات، كاشفا أن قيمة المضبوطات تقدر بحوالي 12مليون جنيه حيث كانت العربة قادمة من إحدى دول الجوار عبر المحليات الغربية.

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وبحسب سونا، أكد العميد عبد الإله أن الشرطة ستظل العين الساهرة واليد الأمينة على أمن الوطن وسلامة المواطن، وستظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه وسلامته .

من جهته عبر المدير التنفيذي لمحلية الكومة المرضي سيد عبادي عن أسفه لتهريب مثل هذه السميات عبر محليته، مشيدا في هذا الخصوص بالتعاون الذي تم بين شرطة المحلية و المواطنين في ضبط الممنوعات و القبض على الجناة الذين قال إنه سيتم تقديمهم للعدالة .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)