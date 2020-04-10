“فوق الـ 100 ألف وفاة”.. آخر أخبار وتطورات كورونا حول العالم

يسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء كورونا، الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لكبح انتشاره.

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ 100 ألف في معركة البشرية مع هذا الوباء، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و600 ألف حالة، واقتربت حالات الشفاء من 370 ألف حالة.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

– الوفيات من جراء كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 17 ألفا.

– تسجيل 866 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في إنجلترا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8114.

– مراسلنا: شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في الأردن ومغادرتها المستشفى، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 164.

– وزارة الصحة السعودية: تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 3651، وشفاء 19 حالة جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 685، ووفاة 3 حالات جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 47.

– تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسكتلندا، وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 495.

– المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، يعلن أن بوريس جونسون في مراحل تعافيه الأولى داخل المستشفى، والطاقم الطبي هو من سيقرر متى تنتهي فترة العلاج.

– وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا.

– ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 805، والإصابات تتخطى 24300.

– وزارة الدفاع الفرنسية تؤكد وجود 50 إصابة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات شارل ديغول.

– وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، والعدد الإجمالي يصل إلى 609 حالات.

– وزارة الصحة البحرينية: خروج 9 أشخاص من الحجر الصحي بعد تعافيهم من فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 590.

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– تسجيل 15 إصابة جديدة في تونس ليصبح الإجمالي 643 حالة.

– قفزة في عدد الوفيات بفيروس كورونا في بلجيكا، والإجمالي يتخطى 3 آلاف.

– 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 993.

– المغرب يسجل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا، والإجمالي يرتفع إلى 105.

– تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ليرتفع عدد المصابين إلى 266.

– روسيا تعلن تسجيل 1786 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 ساعة الأخيرة.

– عُمان تسجل 27 إصابة جديدة بالفيروس، وإجمالي عدد الإصابات في السلطنة يرتفع إلى 484 مقابل 3 وفيات.

– الحكومة السورية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لمصادر روسية.

– وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92، وعدد المصابين يتجاوز الـ10 آلاف.

– تسجيل 450 إصابة بين العاملين والنزلاء داخل سجن في ولاية شيكاغو الأميركية.

– مراسل “سكاي نيوز عربية” يشير إلى ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في الهند إلى 199، وإجمالي الإصابات يصل إلى 6412.

– في ألمانيا عدد الإصابات بلغ 113525 والوفيات 2373.

– وبحسب سكاي نيوز ، فقد تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن، وسجلت في محافظة حضرموت.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)