حسن فضل المولي يشرع في تحريك إجراءات قانونية ضد وجدي صالح

يعتزم مدير قناة النيل الأزرق السابق حسن فضل المولي تحريك إجراءات قانونية ضد عضو لجنة إزالة التفكيك وجدي صالح.
ويذكر أن وجدي قال لقناة سودانية 24، أن حسن فضل المولى كان قد صور بيان انقلاب1989م.
موضحاً أنه سجل البيان بصفته عضواً في منظمة الدعوة الإسلامية، معتبراً أن الأمر جريرة ومدعاة لمحاكمة.وقال حسن فضل المولى إن حديث وجدي عن تسجيل البيان غير صحيح، ولم يكن لديه أي علم بالبيان.
وبحسب صحيفة السوداني أضاف: سأحرك إجراءات قانونية ضد وجدي صالح، وسأطالب فيها بتعويض أدبي ومالي لما أصابني من ضرر نتيجة للحديث غير المسؤول.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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