رقم قياسي جديد يسجله الدولار في السوق السوداء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سجلت أسعار الدولار بالسوق الموازي في ختام تداولات نهاية الأسبوع رقماً قياسياً جديداً، حيث بلغ سعر البيع للدولار (147) جنيهاً. وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض متوقعين المزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة. وقال أحد التجار أن
استمرار إغلاق المطار أمام حركة السفر أسهم بشكل كبير في شح المعروض من العملات باعتبار أن عدد مقدر من المغتربين كانوا يقومون بتحويل عملاتهم الى جنيهات خلال فترة تواجدهم بالبلاد. وأضاف: (هناك طلب كبير على النقد الأجنبي حاليا لتغطية احتياجات شهر رمضان، إلى جانب ارتفاع حجم المضاربات ونشاط بعض الجهات الحكومية والخاصة في عمليات الشراء.
ووصل سعر الريال السعودي إلى (38) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (40) جنيهاً، اليورو (151) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (172) جنيهاً، الدينار الكويتي (262) جنيهاً، الجنيه المصري (9) جنيهات، الريال العماني (223) جنيه، الدينار البحريني (213) جنيهاً، الدينار الليبي (49) جنيه والريال القطري (38) جنيه.
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