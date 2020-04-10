سلطنة عمان توجه دعوة عاجلة للأطراف المتحاربة في اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت وزارة الخارجية العمانية بيانا حول إعلان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وقف إطلاق النار في اليمن.

وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة: “ترحب سلطنة عُمان بإعلان دول التحالف وقف إطلاق النار في اليمن، وتدعو جميع الأطراف اليمنية الاستفادة من هذة الخطوة والعمل على تغليب لغة الحوار لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية”.

كما أعربت السلطنة عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة والأفكار التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، وتؤكد دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل يحقق السلام والأمن في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

سبوتنيك