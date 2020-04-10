هلع الشراء يصيب الأسواق بحمى الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حالة من الهلع أصابت المواطنين الذي هجموا علي الأسواق لشراء وتخزين المواد الغذائية عقب الأنباء بصدور قرار الحظر الكامل تخوفا من انتشار فيروس الكورونا ما دفع التجار لزيادة الاسعار بشكل كبير ادى الى احجام البعض عن الشراء عدا الضروريات التي تحتاجها الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

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