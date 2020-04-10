ضرورة انهاء التوتر السوداني الأثيوبي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

وفد عسكري اثيوبي على مستوى عال بالخرطوم ، هذا ما رشح فى الاخبار خلال اليومين الماضيين ، وتأتى هذه الزيارة للوفد رفيع المستوى الى الخرطوم فى ظل تشابك الملفات وبالذات التطورات العسكرية الاخيرة

التى شهدتها الحدود السودانية الأثيوبية ومايمكن ان تقود إليه ما لم يتم استدراك الأمر.

وفى الاحداث ان قوة سودانية انتشرت فى مناطق كانت فيها سابقا وانسحبت منها لتغطية الاحتياج يومها فى جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور ، وأدى خلو المنطقة من الجيش السودانى الى انتشار عصابات الشفتة الأثيوبية وسيطرتها على اكثر المناطق خصوبة ووفرة فى الانتاج فى ولاية القضارف على الحدود مع الاثيةبيين ، وتم يومها طرد المزارعين السودانيين من أراضيهم ، وقد قتل عدد من اصحاب الأرض فى مرات عديدة حاولوا فيها الوصول الى مزارعهم ، وكل هذا كان يحدث فى ظل صمت نظام المخلوع الذى لم تكن تهمه مصلحة شعبه ، والان وقد حدث التغيير فانه بعد عام عليه رتبت القوات السودانية امورها واعادت انتشارها فى احدى القطاعات محل النزاع مع الجار الاثيوبى ، ويبدو ان هناك اتجاها فى إثيوبيا (تيار شعبى يسنده بعض المسؤولين) يتبنى ضرورة وضع اليد على كامل مثلث الفشقة الحدودى باعتباره من اهم الأراضى الزراعية واكثرها خصوبة لذا عمد هذا التيار الى تحريك الجيش الاثيوبى الى التوغل فى داخل الحدود وتثبيت نقاط اعتبرها الجانب السودانى مستفزة وتدعو لاصدار تنبيه عالى النبرة يوضح للاثيوبيين ان السودان متمسك بحقه وغير مستعد للتفريط فى شبر من ارضه مع التأكيد على ترجيح جانب الود والحل السلمى ، وهذا ما جرى ابان زيارة السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الى منطقة دوكة العسكرية واطلاقه هذه المواقف القوية من هناك والتى فهم منها الناس انها موجهة للداخل والخارج معا ، وهنا يفهم الناس – أو ربما ظنوا ان وصول وفد عسكري إثيوبي رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة الأركان الفريق أول أدم محمد إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق ساعات يأتى على خلفية هذه التطورات والله اعلم .

مصادر فى الخرطوم اشارت الى أن زيارة الوفد الإثيوبي تأتي لمناقشة القضايا الأمنية بين أثيوبيا والسودان إلي جانب ملفات أخري مهمة من ضمنها سد النهضة .

ومن المتوقع أن يكون الوفد الزائر قد عقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك قبل ختام زيارته الى اقتصرت على ساعات فقط .

وكان مجلس الأمن والدفاع قد اجتمع صباح الخميس بالقصر الرئاسي برئاسة رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لمناقشة المستجدات في المنطقة الحدودية بين الخرطوم وأديس ابابا .

واعلن فى اديس ابابا ان رئيس الوزراء الإثيوبي قد تلقى إتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادي السوداني إتفقا خلاله على ما اسماه تجاوز العقبات في هذه المرحلة حسب تغريدة على الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد.

ويختص مجلس الأمن والدفاع السوداني بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان.

ويرأس المجلس ، الذي شكل في أكتوبر الماضي ، رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان ، ويشمل كل أعضاء مجلس السيادة الانتقالي ، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي

ان تأكيد الخرطوم واديس ابابا على ضرورة التهدئة يعكس حرص الجميع على تجاوز الازمة وانهاء التوترات بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين