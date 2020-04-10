امريكا ..كورونا تكشف اكذوبة الدولة الانموذج.. بقلم محمد عبدالله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كثيرون كتبوا عن النقص الحاد فى المعدات والمستلزمات العلاجية الذى بات واضحا فى امريكا وهى تواجه وباء كورونا الذى فضحها وكشف اكذوبة الدولة الانموذج التى يلزم ان يصبو اليها الجميع باعتبارها الدولة المتحضرة

المتقدمة ، وكثير من بلدان العالم تتمنى ان تقترب منها ، لكن الازمة الحالية التى تضرب العالم بينت كم هى ضعيفة امريكا وكم هو كاذب ادعاء تقدمها على ما سواها من بلدان العالم .

وحتى لا يكون الكلام محل شك ، ويقول البعض انه من نسج اعداء امريكا والمتربصين بها فأنا نقرأ التصريحات التالية للجانب الرسمى الامريكى ، فقد أبدت وزارة الصحة الأميركية خشيتها من عدم القدرة على ضمان سلامة العاملين في المستشفيات من الإصابة بكورونا في ظل نقص كبير في المُعدات الطبية المهمة.

وأفاد تقرير للوزارة أن معدات الحكومة الفدرالية لم تكن كافية وأحياناً بنوعية رديئة أو هي غير صالحة للاستخدام ، حيث تلقَّى أحد المستشفيات معدات وقاية شخصية منتهية الصلاحية منذ عشر سنوات.

كما تفتقر المستشفيات إلى موازين الحرارة، ما يحول دون تحققها من درجة حرارة الموظفين والمرضى.

يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات للرئيس الأميركي حيث رأى نائب الرئيس السابق جو بايدن أنَّ ترامب كان بطيئاً للغاية في استخدام سلطاته في إطار المعركة ضد كورونا.

كما اعتبر نائب الرئيس الأميركي الأسبق والمرشح المحتمل للرئاسة المقبلة، في وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب هو “أسوأ رئيس أميركي في التعامل مع الأزمات الصحية”، في إشارة إلى أزمة فيروس كورونا.

انها امريكا التى تدعى انها سيدة العالم ، ويتوق كثيرون الى الاقتراب منها باعتبارها الدولة الانموذج التى يجب ان تحتذى لكن بان عوارها وانكشف زيفها وعرف الناس الاكذوبة

الكبرى المسماة جاهزية امريكا لكل شيئ.