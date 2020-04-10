الخلل فينا فلنهذب انفسنا أو علينا السلام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مقولة رائجة بين السودانيين تمجدهم كشعب وتصفهم بالنخوة والكرامة والتكافل وكل هذا صحيح الى حد ما ، لكن الصحيح ايضا والذى لايتطرق إليه الكثيرون ان فينا عددا كبيرا فى مختلف القطاعات يسعون الى استغلال الازمات وتوظيفها لتحقيق منافع خاصة ، ولايهم هؤلاء مدى الأثر السالب الذى ينعكس على عموم الناس ، وهذا بالطبع كلام ليس جيدا ولايلتقى مع وصفنا لانفسنا كشعب بالطيبة والايثار .

لابد من اعترافنا بان فينا – بكل آسف – من يسعون جاهدين لممارسة سلوكيات لايمكن ان ترقى الى مستوى الوصف بالخلق الرفيع ، وهؤلاء يتزايدون يوما بعد آخر ، ولايمكننا إنكار ذلك ، فهل يستطيع احد ان يدافع عن هذا السلوك المشين؟ أم هل ياترى بامكان احد ان يمارس هذا السلوك دون ان يستحى منه ؟ كلا والف كلا فإن هذا سلوك مرفوض وامر شائن لايمكن ان نوافق عليه وغالبنا ينتقده ويتبرأ منه (ظاهرا) لكنه واقعا يمارسه ويأتيه ليل نهار ، فهل هذا إلا النفاق بعينه ؟ نحن هنا لن نقول عن انفسنا اننا منافقين ولانقول ان شعبنا يتصف بالنفاق فالكلام باطلاقه هكذا غير سليم ، لكن يمكننا القول وبحسم وجزم ان النفاق مستشر فينا ، وانا نخدع انفسنا بقبولنا ان نوصف بما ليس فينا ، وليتنا جميعا نكون صادقين مع انفسنا حتى نتمكن من تشخيص الداء وتحديد الدواء والا فلن ينصلح حالنا والعياذ بالله.

دعونا نطرح نماذج قليلة من بعض تصرفاتنا الغير جميلة وسلوكياتنا المستهجنة علنا بتذكير انفسنا بها ننجح فى تهذيب ذواتنا واصلاح الحال.

استعير تعبيرات دقيقة وجدتها فى عمود لشخص لا أعرف اسمه ، ونعتذر ان لم نتمكن من ذكر الاسم ، وننقل بعض ماورد فى العمود ونؤكد اتفاقنا مع مانقلناه ، وهذه بعض الفقرات :

** نعم نحن شعب يحاول كل شخص فيه ان يخدع الاخر فيزيد بائع اللبن الماء عليه ويخدعك التاجر وبائع الخضار والاسوء ان يخدعك الصيدلاني ويتاجر بك الطبيب فتذهب كل القيم الانسانية من دواخلك لتفكر جديا في استعمال نفس السلاح وتخدع انت من خلال مهنتك الاخرين فتموت الثقة في كل ماهو جميل بين الناس

** نحن لن نتجاوز محنة { الكورونا} ان لم نتجاوز اطماعنا في الحلم بالثراء علي حوجة واوجاع الاخرين فكل النداءات التي تطلقها الدولة تبني علي وقاية الجسد رغم ان الاهم هو وقاية الروح من تلك الاطماع فنحن نمر بايام نحتاج فيها ان يتنازل كل فرد فينا عن اطماعه الشخصية والتفكير بروح وطنية وانسانية والا فالقادم اصعب .. نحن في مفترق ان نكون او لا نكون .. ان نظل امة واحدة او تتنازعنا المصالح فلا يبقي منا الا ذكري تلك الايام الجميلة .. فالشعوب تعرف ساعة المحن

اننا ندعو – من هذا المنبر – كل شخص الى التفكير جيدا فى أى خطوة قبل اتخاذها ولنعمل مافيه الخير والرشاد والصلاح العام ، ولنترك مايتضرر منه الناس كل الناس حتى تستطيع اصلاح حالنا والا فعلينا السلام