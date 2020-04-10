عاجل.. تعليق هام على الاتفاق المصري السوداني بشأن مفاوضات سد النهضة

الجمعة 10 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق السفير علي الحفني أن الاتفاق المصري السوداني على موقفهما بشأن مفاوضات سد النهضة مؤشر إيجابي لمحاولات الوساطة السودانية بين مصر وأثيوبيا بعد تعثر المفاوضات مؤخرا.



وقال السفير علي الحفني إن أهم نتائج زيارة الوفد المصري إلى السودان هو التأكيد على مسار واشنطن وضرورة السير في إطاره، مشيرا إلى أن الموقف السوداني مؤخرا شابه بعض الغموض تمثل في رفض التوقيع مثل مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق المقترح من واشنطن بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة، والتحفظ على قرار الجامعة العربية في هذا الإطار. كما أشار الدبلوماسي المصري الأسبق إلى أنه يأمل نجاح زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله الحمدوك إلى مصر وأثيوبيا وإعادة استكمال المفاوضات بين الدول الثلاث من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي بشأن هذه الأزمة والاتجاه لبناء علاقات تكامل بين الدول الثلاث.

وأكد السفير علي الحفني أن الموقف الأثيوبي به إشكالية كبيرة وكثير من التعقيدات والأمر قد يستغرق جهود كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق عبر الحلول السياسية والدبلوماسية لتعزيز التفاهم المصري الأثيوبي.