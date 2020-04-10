الصيحة: إجلاء رعايا أمريكان وكنديين من الخرطوم عبر طيران إثيوبي

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

علِمت (الصيحة)، أنّ الولايات المتّحدة الأمريكية وكندا أجلتا أمس عدداً من مُواطنيهما بالخرطوم. وأكّدت مصادر عليمة، أنّ حوالي (168) مُواطنا أمريكياً وكندياً، مُعظمهم من أصل سوداني تَمّ إجلاؤهم أمس عبر طائرة إثيوبية، لكن المصادر شدّدت على إغلاق المطار بشكلٍ كاملٍ أمام أيِّ طيران يحمل مُواطنين لداخل السودان من الخارج، ولفتت إلى أنّ قرار الإغلاق ظَلّ سارياً منذ إعلانه، لكن يُسمح لبعض الدول التي ترغب في إجلاء مواطنيها بسحبهم، وأشارت إلى أنّ الطائرات التي يستقبلها المطار حالياً هي فقط ذات الأغراض الإنسانية وطَائرات المُنظّمات، بجَانب الطَائرات التي تَطلب الوَقُود دُون أن يكون على متنها رُكّابٌ.

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