عاجل.. تحركات مصرية سودانية بشأن سد النهضة

الجمعة 10 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

شهدت الساعات الماضية مباحثات مصرية سودانية بشأن تطورات ملف سد النهضة حيث التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري برئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب التطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية.

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ونقل رئيس المخابرات العامة لرئيس مجلس السيادة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته للسودان وشعبه كل تقدم وازدهار.

كما استقبل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، وأكد الجانبان تمسكهما بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

وتناول اللقاء المستجدات على الساحة الإقليمية وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات وتطورات ملف سد النهضة.

كما ناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل.