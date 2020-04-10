شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

قال السوري طارق الخطيب الذي يتم وصفه بالرجل الخارق: (لقد تم منحنا الجنسية السودانية بقرار جمهوري أنا و أسرتي في العام ٢٠١٥ بعد جهد وتعب وفحوصات ليس مثل بقية الأجانب الذين أخذوها بسهولة والآن تقرر سحبها ونحن لدينا أرض في الخرطوم مسجلة بالجنسية السودانية وعلاقات طيبة مع الغالبية من السودانيين، موضحاً (نعيش في السودان منذ سبع سنوات أقسمنا من خلالها قسم الولاء للسودان ومحبة السودان، لكن عند سماعنا بهذا القرار بكيت وأسرتي لأننا عندما خرجنا من جحيم الموت في سوريا قصدنا السودان الذي رحب بنا وبدأت عملي الإنساني فيه وليس لي علاقة بالسياسة وطفت من خلال عملي هذا كل ولايات السودان وكونت علاقات إنسانية طيبة مع كثيرين في ولايات دارفور المختلفة والشمال والشرق والغرب، مختتماً (أتمنى أن ينظر في أمرنا حتى لا نصبح مشردين وضحايا لتلك القرارات ونحن من أحببنا السودان وأهله وتعلق اطفالي به لأنهم تفتحوا عليه ولا نريد أن نفارقه وندعو المولى عز وجل أن يحفظه من كل الشرور.)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السوري طارق الخطيب: أخذنا الجنسية بقرار جمهوري.. وأتمنى أن ينظر في أمرنا حتى لا نصبح مشردين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.