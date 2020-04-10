شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شن مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه هجوما عنيفا على الناشطة وئام شوقي التي ظهرت عبر لايف برفقة اثنتين تدافع من خلال الفيديو عن الفتاة التي ظهرت عبر فيديو ضجت به مواقع التواصل برفقة إعلامي شاب معروف ورفضت وئام ورفيقاتها الدفاع الذي حظي به الإعلامي رغم الفعل الذي اتي به لافتة الى ان ليس من حقه تصويرها إذا هي رفضت الامر ظهور وئام والاخريات قوبل بهجوم عنيف من مرتادي السوشال ميديا رافضين ترسيخ بعض المفاهيم من وئام واسقاطاتها على المجتمع.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد دفاعها عن فتاة الفيديو الذي أثار ضجة…وئام شوقي تعود للمشهد مجددا.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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