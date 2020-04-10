سنار .. الصحة تُعلن حالة اشتباه جديدة بـكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:
أعلن وزير الصحة والتنمية الاجتماعية ولاية سنار المكلف د. علم الهدى مصطفى أبو كليب، عن حالة اشتباه جديدة بفيروس “كورونا” بمنطقة مشروع سكر سنار لرجل في الـ(47) من العمر، خالط مُشتبهاً قادماً من خارج البلاد.
وأكد الوزير إجراء اللازم للمُشتبه وعزله بمركز العزل في سنجة لإجراء الفحوصات الروتينية، وأخذ العينة إلى الخرطوم لعدم اكتمال التجهيزات بمركز العزل في سنار، وأشار إلى أن المشتبه بصحة جيدة، وقال إن الوضع الصحي العام بالولاية مُستقرٌ ولا توجد إصابات جديدة، ودعا المُواطنين للبقاء بالمنازل وغسل الأيدي بالماء والصابون والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال المرض.
يُذكر أنّ وزارة الصحة بالولاية كانت قد أعلنت عن حالة اشتباه “كورونا” بمنطقة الدندر لقادم من خارج البلاد جاءت نتيجتها سالبة.
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