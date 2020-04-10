طبيب يكشف عن الأدوية المستخدمة حاليا في الإمارات لعلاج “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف طبيب أن مستشفيات الإمارات تستخدم 3 أنواع من الأدوية لعلاج المصابين بفيروس “كورونا” المستجد.

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، قال استشاري الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة في جمعية الإمارات الطبية، بسام محبوب، اليوم الجمعة: إن “الأدوية المستخدمة حالياً في مستشفيات الدولة لعلاج فيروس كورونا تنقسم إلى 3 أنواع، الأول عبارة عن مضاد الفيروسات كاليترا، ويستخدم في علاج نقص المناعة المكتسبة الإيدز [اتش آي في]، لأنه يعمل على الحمض الجيني [آر إن إيه] وفعال جداً في الحد من سرعة تكاثر وانتشار فيروس (كوفيد-19) في الجسم”

وأضاف الطبيب الإماراتي، “النوع الثاني هو تركيبة تجمع بين دواء للملاريا كلوروكوين، مع مضاد حيوي معروف هو ازيثرومايسين، ويستخدم بشكل شائع في التهابات الحلق ونزلات البرد؛ وقد تختلف تركيبات الأدوية من دولة إلى أخرى”.

وأوضح أن “التركيبة المستخدمة حالياً في دولة الإمارات لا تختلف كثيراً عن التركيبات المستخدمة في بقية دول العالم، وتستخدم هذه الأدوية في حال وجود التهاب رئوي مع استمرار ارتفاع حرارة الجسم لفترة طويلة”.

وأشار إلى أن “فترة شفاء الشخص المصاب بكورونا تختلف من شخص إلى آخر، وغالباً ما يحتاج ذلك بين أسبوعين إلى 6 أسابيع”.

ولكنه أكد أن “أفضل علاج للفيروس هو الذي نملكه بأيدينا وهو لا تخالط ولا تخرج من البيت.