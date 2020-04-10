وزير الزراعة: لا نستبعد أنّ تكون حرائق القمح بمشروع الجزيرة بفعل فاعلٍ

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

أعلن وزير الزراعة، عيسى عثمان، عن تغطية إنتاج القمح للموسم الشتوي”5″ أشهر من حاجة البلاد.

وقال عيسى في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّه لا يستبعد أنّ تكون حرائق القمح بمشروع الجزيرة بفعل فاعلٍ.

وأضاف بحسب التقارير التي وصلتهم أنّ أسباب الحرائق تعتبر من الرياح والرعاة وهناك فرضية أنّ تكون بفعل فاعلٍ.

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وتابع” الحريق أمر مؤسف ونشعر بالأسى حياله”.

وأعلن عيسى عثمان، التواصل مع المزارعين ليكونوا جزءًا في تأمين القمح إلى أنّ يتمّ الحصاد.

وأضاف” القوات الأمنية والشرطية كثّفت مراقبة وحراسة المشروع”.