شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أودع مصنع بست للمنتجات الغذائية التابع لمجموعة معاوية البرير أمس الأربعاء، عشرين مليون جنيه في الحساب الخاص بمبادرة القومة للسودان والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مؤخراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (20) مليون من مصنع بست لدعم مبادرة القومة للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.