الطاقة تضخ خمسة آلاف طن من البنزين اليوم

الخليج 365 :

تبدأ وزارة الطاقة والتعدين، ضَخ كميات من البنزين في الخرطوم والولايات تُقدّر بخمسة آلاف طن اعتباراً من اليوم الجمعة والأيام المقبلة.

وتوقّعت لجنة آلية ضبط ومُراقبة الوقود، انحسار صفوف البنزين بولاية الخرطوم خَاصّةً يومي الجمعة والسبت، وكَشَفَت أنّه تم تدفيع كميات من البنزين للولايات لسد الحاجة، وستتم مُضاعفة الحصة ابتداءً من الأحد المقبل.

وأكّدت وزارة الطاقة والتعدين، أنّها تَعمل جَاهدةً لحل أزمة الوقود بالبلاد، خَاصّةً وأنّ كمية الإنتاج المحلي لا تكفي لسد حاجة المُستهلك، وتعمل في تنسيقٍ تامٍ مع وزارة المالية لسد النقص من المحروقات عن طريق الاستيراد.