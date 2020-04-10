وزارة الصناعة تـوجه المخابز للعمل خلال ساعات الحظر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجهت وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية كل المخابز للعمل خلال ساعات الحظر وتعبئة الخبز ليبدأ توزيعه مباشرة بعد انتهاء ساعات الحظر بما يتناسب مع كل ولاية وآلياتها المختلفة. وأوضحت الوزارة في تعميم صحفي أن الوزارة تبذل جهودا مستمرة لحل أزمة الخبز وتوفيره للمواطنين وإنهاء الصفوف، وأشارت إلى قرار مجلس الأمن والدفاع – اللجنة العليا للطوارئ الصحية رقم (9) بخصوص ساعات الحظر، والذي أقر استثناء المخابز من الحظر.

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