تطورات مثيرة بشأن سد النهضة بعد زيارة رئيس المخابرات المصرية للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت مصر والسودان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني مع رئيس المخابرات المصرية، تمسكهما بمسار واشنطن الذي حدد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ووفقا لجريدة “الأهرام” المصرية، بحث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الخميس في الخرطوم، مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ووزير الري المصري محمد عبد العاطي المستجدات على الساحة الإقليمية، وأوجه التعاون الثنائي بين السودان و مصر في مختلف المجالات، وتطورات ملف سد النهضة

وأكد الطرفان في تصريح صحفي مشترك على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

وناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السودان إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت عدم مشاركتها في اجتماعات سد النهضة، التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات والتي سلمت خلالها الولايات المتحدة الدول الثلاثة مسودة الاتفاق النهائية.

وبعدها أبدى السودان تحفظه على مشروع قرار خاص بسد “النهضة” الإثيوبي الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري للدول العربية، نظرا لعدم التشاور مع الخرطوم بشأنه.

ونشرت وزارة الخارجية السودانية بيانا، أبدت فيه تحفظها على إدراج مصر مشروع القرار الخاص بسد “النهضة”، في اجتماع الدول العربية على المستوى الوزاري.

RT