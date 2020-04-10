وزير الصحة التونسي يعلن اكتشاف التسلسل الجيني لفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي اليوم الخميس، أن مخبرا في مستشفى “شارل نيكول” تمكن من التعرف على التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المكي خلال لقاء مع إذاعة “موزاييك أف أم”، أن هذا الاكتشاف سيمكن من مقارنة التسلسل الجيني للفيروس مع بلدان أخرى مثل الصين وإيطاليا، باعتباره متغيرا.

وأفاد بأن الدكتورة إلهام بوطيبة وفريقها الطبي هم من توصلوا إلى هذا الإنجاز العلمي.

وفي علاقة بالوضع الوبائي، أوضح الوزير أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس زاد وأن تسجيل 5 حالات فقط يوم الأربعاء ليس رقما مرجعيا، مشددا على أن انخفاض الإصابات لا يعني تراجع العدوى.

وأشار إلى وجود انتشار عدوى دون معرفة مصدرها، مؤكدا أنه سيقوم بزيارة إلى جنوب البلاد مع وفد من الوزارة لتدقيق عمليات القيام بالتحاليل.

وصرح بأن كل السيناريوهات في تونس تظل واردة، مبينا أن التمديد في الحجر الصحي العام رهين الالتزام بالحجر في المدة المتبقية.

RT