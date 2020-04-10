اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الجيش السوري يشتبك مع متسللين من “داعش” ويقتل عددا كبيرا منهم

0 نشر
-- 0 تبليغ

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشتبكت وحدات من الجيش السوري مع مجموعات تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في البادية الشرقية لسوريا وقتلت عددا منهم وجرحت آخرين وأجبرت من تبقى على الفرار.
ونقل موقع “الوطن أون لاين” عن مصدر عسكري اليوم الخميس أن:
“وحدة من الجيش العربي السوري رصدت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش كانت تحاول التسلل والتحرك بين منطقة الوعر جنوب شرق بلدة السخنة في أقصى بادية حمص الشرقية”.
وأضاف المصدر أن: “عناصر الجيش استهدفوا المجموعة بمختلف الوسائط النارية الرشاشة والمدفعية وتمكنوا بعد الاشتباك معها من إيقاع عدد من المسلحين قتلى ومصابين وإجبار الباقين على الانكفاء والفرار” .
وأفاد المصدر، أن: “قوة عسكرية من الجيش اشتبكت مع مسلحين من التنظيم في محيط إحدى النقاط العسكرية المتمركزة شرق المحطة الثالثة، بالتزامن مع تنفيذ الجيش رمايات مدفعية أوقعت عدداً من المسلحين بين قتيل وجريح”.

المادة السابقةخبير روسي يكشف تفاصيل مثيرة عن المصاب رقم “صفر” بكورونا في العالم
المقالة القادمةمصر تعلن الحصول على دواء ياباني يقضي على فيروس في 4 أيام
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يشتبك مع متسللين من “داعش” ويقتل عددا كبيرا منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا