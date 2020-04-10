خبير روسي يكشف تفاصيل مثيرة عن المصاب رقم “صفر” بكورونا في العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قام خبير روسي في عالم الفيروسات بدراسة حسابية خاصة لتحديد ومعرفة المصاب رقم “صفر” بفيروس كورونا المستجد في العالم.

أشار عالم الفيروسات الروسي، بافيل فولوشكوف، أن الدراسة تعتمد على الحسابات الطبية والعلمية الرقمية استنادا إلى العلوم الطبية وعلم الفيروسات ونشاطها في جسم الإنسان.

وبحسب الخبير فإن الإصابة رقم “صفر” بفيروس كورونا المستجد في العالم ظهرت في خريف عام 2019 وعلى الأرجح تكون في شهر أوكتوبر/ تشرين الأول من السنة الفائتة، مشيرا إلى أنه استطاع تأكيد الزمن من خلال ربط الحدث بحكم تطور الفيروس في الإنسان وإمكانية انتشاره.

وقال فولوشكوف بهذا الصدد: “نحن نعلم أنه في ديسمبر من عام 2019 تم تسجيل حالات معقدة بالفعل عندما تم نقل أشخاص إلى المشفى وهم يعانون من الالتهاب الرئوي. بالطبع كانت هذه أولى الإشارات للفيروس لكنها لم تؤحذ بمحمل الجد”.

وتوصل الخبير الروسي إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في الصين خلال فصل الخريف من عام 2019 وبدأ بعد ذلك بالانتشار بشكل أكبر دون علم سلطات البلاد.

كما أوضح فولوشكوف أنه من الصعب جدا احتساب اليوم الذي أصابت المواطن رقم “صفر” لكنه بات مؤكدا أن الإصابة حصلت في تلك السنة وفي ذلك الشهر بالتحديد.

سبوتنيك