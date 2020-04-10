استئناف من مفصولي المالية الـ (51) لـ (السيادي)

التاريخ: 09-أبريل-2020 فى : أخبار 28 مشاهدة تقدم مفصولو وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي البالغ عددهم (51) مفصولا باستئناف الى لجنة الاستئنافات برئاسة عضو مجلس السيادة رجا ء نيكولا عيسىجراء قرار لجنة ازالة التمكين الصادر الخميس الماضي. Advertisements وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحسب صحيفة الدار سلمت “51” موظفا من منسوبيها بدرجات وظيفية وادارات مختلفة خطابات فصل عن العمل بموجب قرار لجنة ازالة التمكين. الخرطوم: (“أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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