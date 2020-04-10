(3) علب سجائر تؤدى لمقتل شاب بالسوق الشعبي

بسبب ثلاث علب سجائر من طبلية قام صاحب الطبليية بتسديد طعنة قاتلة للشاب محمد داؤود وارداه قتيلا في الحال.

وفور ابلاغ شرطة الصناعات بالسوق الشعبي برئاسة العقيد معاوية تحركت شعبة المباحث برئاسة الملازم اول علاء الدين ميرغني ترافقه شرطة مسرح الجريمة وقاموا بعمل اللازم حيال الجثة وباورنيك جنائي تم نقل الجثة لمشرحة امدرمان فيم تمكنت شعبة مباحث الصناعات من القاء القبض على المتهم صاحب الطبلية وبحوزته اداة الجريمة السكين وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي وجار التحقيق معه حول ملابسات الجريمة.

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وبحسب صحيفة الدار ان المتهم بعد ان قام بسرقة علب السجائر قام بارجاعها لصاحب الطبلية الا ان صاحب الطبلية سدد طعنة قاتلة للشاب وارداه قتيلا في الحال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)