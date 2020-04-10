الخارجية ترحب بمبادرة التحالف بوقف إطلاق النار في اليمن

رحبت وزارة الخارجية بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن الخاصة بوقف إطلاق النار في كافة أرجاء الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والتهدئة والدعوة للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية لمعالجة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

ودعت الوزارة في بيان لها المليشيات الحوثية للاستجابة لهذه الدعوة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق إيقاف فعلي لإطلاق النار لمنح الفرصة الكافية للجهود المتعددة لمواجهة جائحة كورونا ومنع انتشارها في اليمن.

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وفيما يلي بحسب (سونا) نص البيان:

ترحب وزارة خارجية جمهورية السودان بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن الخاصة بوقف إطلاق النار في كافة أرجاء الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والتهدئة والدعوة للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية لمعالجة تفشي فيروس كورونا في اليمن.

وتدعو الوزارة في هذا الصدد المليشيات الحوثية للاستجابة لهذه الدعوة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق إيقاف فعلي لإطلاق النار لمنح الفرصة الكافية للجهود المتعددة لمواجهة جائحة كورونا ومنع انتشارها في اليمن؛ هذا، إضافة للانخراط مع المبعوث الأممي بشكل جاد للتوصل لإنهاء الصراع ولحل سلمي سياسي شامل ومستدام.

وتناشد الوزارة المجمتع الدولي الوقوف مع الشعب اليمني من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ودعم الجهود المبذولة لتهيئة البيئة لمكافحة انتشار جائحة كورونا، وتنفيذ برامج من شأنها تخفيف وطأة هذه الجائحة على الشعب اليمني الشقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)