والي نهر النيل: (78) منزلاً داخل الأحياء يتمُّ فيها معالجة مخلفات التعدين

كشفت والي نهر النيل عن ظاهرة جديدة في عدد من محليات الولاية وهي معالجة مخلفات التعدين داخل الأحياء، وقال الوالي المكلف، لواء ركن عبد المحمود حماد، بحسب ( صوت الامة ) إنَّ هناك أكثر من (78) منزلاً يتم داخلها معالجة المخلفات، وذكر أنهم ضبطوا (9) مواقع بالمنطقة الصناعية تعمل على معالجة مخلفات التعدين،

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أشار والي ولاية نهر النيل خلال لقائه بوكيل وزارة المعادن إلى العديد من المشكلات التي تواجه الولاية في هذا القطاع، على رأسها عدم توفر الوقود والتلوث البيئي الذي يحدثه التعدين التقليدي. بدورها أعلنت وزارة الطاقة والتعدين قطاع التعدين العمل في العقود الجديدة التي ستوقع مع الشركات والخاصة بتخصيص نسبة 4٪ من إنتاج الشركات المحليات المستضيفة لشركات إنتاج الذهب بولاية نهر النيل، وأوضح وكيل التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحي خلال اجتماعه أمس(الأربعاء) بالوالي، أن الإدارة القانونية بالوزارة فرغت من صياغة العقود التي سيتم توقيعها في القريب العاجل، لافتاً إلى ضرورة العمل مع الولاية على إزالة كافة التقاطعات وحلحلة المشكلات في قطاع التعدين بشقيه المنظم والتقليدي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )