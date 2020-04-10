التاريخ: 09-أبريل-2020
47 مشاهدة
نفذت محكمة جنايات بحري وسط عقوبة الجلد (30) جلدة في مواجهة شاب أدانته المحكمة بتهمة الشروع في سرقة جوالات بطاطس من أحد المحلات التجارية بالسوق المركزي بشمبات بحري، وذلك على خلفية أن المتهم أثناء شروعه في سرقة جوالات البطاطس بالسوق المركزي مستغلاً انشغال التاجر عن بضاعته، إلا أن التاجر أحس بالمتهم والذي تم القبض عليه.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة الصافية، وبالتحريات معه أقر بارتكابه للجريمة، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة تحت نص المادة (174/20) من القانون الجنائي المتعلق بالشروع في السرقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الجلد لشاب أدين بالشروع في سرقة جوالات بطاطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.