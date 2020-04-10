الجلد لشاب أدين بالشروع في سرقة جوالات بطاطس

نفذت محكمة جنايات بحري وسط عقوبة الجلد (30) جلدة في مواجهة شاب أدانته المحكمة بتهمة الشروع في سرقة جوالات بطاطس من أحد المحلات التجارية بالسوق المركزي بشمبات بحري، وذلك على خلفية أن المتهم أثناء شروعه في سرقة جوالات البطاطس بالسوق المركزي مستغلاً انشغال التاجر عن بضاعته، إلا أن التاجر أحس بالمتهم والذي تم القبض عليه.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة الصافية، وبالتحريات معه أقر بارتكابه للجريمة، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة تحت نص المادة (174/20) من القانون الجنائي المتعلق بالشروع في السرقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)