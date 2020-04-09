ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الى 15

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة الإتحادية تسجيل حالة جديدة بفيروس ‎كورونا لترتفع الحالات ١٥ حالة.

الحالة رقم ١٥ هو سوداني في الأربعينيات من العمر قادم من الإمارات، كما بلغت أن اجمالي حالات الإشتباه ٢٣٨ حالة إشتباه.

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