خزينة دبي فارغة والسلطات تتخذ قرارا عاجلاً بخفض الإنفاق وتجميد التوظيف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشرت وكالة “رويترز” للأنباء، وثيقة رسمية، أظهرت أن دائرة المالية بدبي أبلغت جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20 بالمئة ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، استجابة لتفشي فيروس كورونا.

وأبلغت الدائرة جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.وتداول ناشطون مقطع فيديو، أظهر إمارة دبي خالية تماماً من المارة والسيارات، بسبب الاجراءات التي اتبعتها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا. المادة السابقة أردوغان: لا فيروس أقوى من تركيا ولدينا جيش طبي ضخم لمكافحة كورونا المقالة القادمة وزير الصحة العُماني يفجر مفاجأة صادمة ويكشف ذروة انتشار كورونا في دول الخليج

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