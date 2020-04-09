أردوغان: لا فيروس أقوى من تركيا ولدينا جيش طبي ضخم لمكافحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا فيروس في العالم أقوى من بلاده، مشيرا إلى أن تركيا تملك جيشا طبيا ضخما يضم مئات الآلاف من الكوادر العاملة في مكافحة وباء كورونا.

وقال أردوغان، في رسالة بعثها اليوم الأربعاء إلى المواطنين الأتراك الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، مرفقة بطرود تحتوي على مواد تعقيم وزعت عليهم، إن تركيا أصبحت عبر التحول الذي شهدته خلال الأعوام الـ18 الأخيرة واحدة من الدول الأكثر استعدادا للأوبئة مثل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أردوغان: “اطمئنوا، ليس هناك فيروس أو وباء أقوى من تركيا… إنها في حالة كفاح وطني ضد فيروس كورونا”.

وأردف الرئيس التركي: “لدينا جيش طبي ضخم يضم 165 ألف طبيب و205 آلاف ممرضة و360 ألف موظف مساند. نتخذ كافة التدابير اللازمة، ونحشد جميع إمكاناتنا ضد الوباء الذي يهدد صحة شعبنا”.

واعتبر أن تركيا لديها “أقوى نظام رعاية صحية عالميا، مشيرا إلى أن بلاده أنشأت أحدث المستشفيات وباتت “نموذجا يحتذى به في العالم”.

وأكد أردوغان: “تواصل جميع مؤسساتنا ذات الصلة، ولا سيما الصحية والأمنية والمختصة بتقديم المعونات الاجتماعية، أنشطتها من خلال نهج التعبئة العامة في مواجهة وباء كورونا”.

وتشهد تركيا في الأسبوعين الماضيين أزمة متدهورة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وبعد أن قالت أنقرة على مدار أسابيع طويلة إنه لا توجد إصابات بالمرض في الأراضي التركية، تحولت البلاد إلى الدولة الـ9 عالميا من حيث عدد الحالات المسجلة والذي بلغ نقطة 38226، بينها 812 وفاة.

الأناضول